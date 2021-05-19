В Новосибирске несколько тысяч человек эвакуировали из-за угрозы минирования

В Новосибирске поступили сообщения о минировании образовательных учреждений. Специалисты продолжают обследовать здания.

Самая масштабная эвакуация состоялась в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Как уточнили в пресс-службе университета, звонок с предупреждением поступил на факультет довузовского образования.

За 20 минут более трех тысяч студентов и преподавателей покинули восемь корпусов вуза. Здания начали проверять сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, поступили звонки о минировании нескольких школ. Там также провели эвакуацию школьников и учителей.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств», – сообщили в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) и призвали сохранять спокойствие.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 19.05.21

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