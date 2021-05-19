В Казани школьник угрожал взорвать гимназию

В Казани эвакуировали гимназию №40 из-за угроз одного из учеников. Мальчик заявил, что взорвет школу и расстреляет всех.

Конфликт произошел в шестом классе. По одним данным, поссорились два подростка. Другие источники сообщают, что школьник озвучил угрозы, когда педагог отобрала у него электронную сигарету, которую мальчик принес на урок. Подросток вел себя агрессивно, заявил, что подорвет школу и расстреляет всех, передает телеграм-канал Mash.

Из здания эвакуировали около 300 человек. На место приехали сотрудники МЧС, МВД и психиатрическая бригада, которая забрала подростка. У него изъяли телефон для проверки, дома проведут обыск.

По данным агентства «Лайф», мальчик живет со старшей сестрой. Его родители погибли в автокатастрофе. Учителя характеризуют подростка как очень вспыльчивого, он и раньше срывал уроки, но до подобного не доходило.

Напомним, утром 11 мая бывший выпускник напал на гимназию №175 в Казани. В результате стрельбы и взрыва погибли девять человек, 26 оказались в больнице. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить требования к гражданскому обороту оружия.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 19.05.21

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