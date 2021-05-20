Австралиец убил грабителя и 15 лет держал дома его останки, маскируя зловоние дезодорантами

Австралиец убил грабителя в своем доме и держал его останки 15 лет, используя более 70 дезодорантов, чтобы замаскировать зловоние, сообщила австралийская государственная телекомпания ABC 20 мая.

По данным судебно-медицинской экспертизы, Брюс Робертс, житель Сиднея, застрелил Шейна Снеллмана, когда тот пытался его ограбить в 2002 году, и хранил тело в своем доме, сообщает ABC. Сам Брюс Робертс умер в 2017 году естественной смертью, а останки Шейна Снеллмана были обнаружены только год спустя среди груд мусора – их нашли ремонтники, которым было поручено привести в дом в порядок. Труп был окружен более чем 70 дезодорантами, которые использовались для маскировки зловония.

О Брюсе Робертсе известно, что он был крайне замкнутым человеком, который редко покидал свой дом и имел коллекцию из более чем дюжины ружей.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.05.21

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