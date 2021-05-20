Молодой человек хотел снять видео для Тиктока, но случайно убил себя

19-летний пакистанец случайно убил себя, снимая постановочное видео для TikTok.

Как сообщает газета «Фигаро», несчастный случай произошел в тот момент, когда молодой человек по имени Хамидулла приставил к голове пистолет, принадлежащий другу, и выстрелил, не зная, что он заряжен. «Молодой человек умер мгновенно», – рассказал СМИ Бадшах Хазрат, полицейский из долины Сват на северо-западе Пакистана. Там проживал погибший тиктокер.

Видео не было загружено в TikTok, но было показано среди друзей молодого человека и стало вирусным.

«Этот молодой человек был известен на местном уровне и был активен на TikTok», – сказал Бадшах Хазрат AFP. За ним регулярно следили более 8000 человек, и он разместил в социальной сети около 600 видеороликов, в которых показано, как он шутит со своими друзьями, а также играет в крикет или просто описывает жизнь в этой местности – суровой и живописной долине.

В прошлом году в Пакистане для TikTok были сняты две непреднамеренные смерти: охранник, который случайно убил себя, играя с оружием в Карачи, и подросток, которого сбил поезд в Равалпинди.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.05.21

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