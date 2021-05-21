У бывшего полицейского в саду нашли 14 трупов

Останки по меньшей мере 14 человек были обнаружены в четверг, 20 мая, в саду бывшего офицера полиции Сальвадора. Как отмечают представители правоохранительных органов страны, бывший их коллега также оказался главой банды, который ликвидировал своих врагов, а потом хоронил их на своем приусадебном участке.

Помимо этих 14 жертв, бывший полицейский, имевший уже судимость, в том числе, за изнасилование, убил женщину и ее дочь, за что и был арестован 8 мая текущего года. Его допрос побудил следователей провести досмотр сада по месту проживания бывшего полицейского. Судебные эксперты отмечают, что эксгумация может продлиться еще месяц и, возможно, на участке будут найдены еще тела, сообщил AFP судебно-медицинский эксперт Исраэль Тикас.

AFP отмечает, что в прошлом году в Сальвадоре было зарегистрировано 1322 убийства, в среднем 20 убийств на 100 000 жителей, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

На Украине чиновник средней руки нагло шантажирует главу кабмина. / Молодой человек хотел снять видео для Тиктока, но случайно убил себя. / Австралиец убил грабителя и 15 лет держал дома его останки, маскируя зловоние дезодорантами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»