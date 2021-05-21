Раскачивающийся небоскреб в Шэньчжэне закрыли до выяснения причин выбраций

78-этажный небоскреб в Шэньчжэне на юге Китая, в котором в начале этой недели фиксировалось непонятые подрезные толки, вибрации и раскачивание, будет закрыт до дальнейшего уведомления, заявили владельцы здания в пятницу, 21 мая.

SEG Plaza, 291-метровое здание (не считая антенны), ощутимо колебалось вторник, 18 мая, вынудив тех, кто находился внутри, эвакуироваться. Управление по чрезвычайным ситуациям Шэньчжэня быстро исключило землетрясение. С пятницы, 21 мая, на территорию комплекса никому не разрешат проходить до тех пор, пока расследование происхождения подземных толчков не даст какие-то результаты, сообщили владельцы здания SEG Plaza во внутренней служебной записке для арендаторов и собственников помещений.

На изображениях, опубликованных в социальных сетях во вторник, видно, как несколько сотен пешеходов убегают по периметру здания в ультрасовременном мегаполисе на окраине Гонконга. Башня расположена в районе Футянь в центре Шэньчжэня, известном своей гигантской пешеходной артерией с магазинами и торговыми центрами. SEG Plaza, построенный в 2000 году, является 18-м небоскребом в Шэньчжэне.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 21.05.21

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