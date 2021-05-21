В Уфе в 4 раза превышена норма вредных веществ из-за сбоя на ТЭЦ

Специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе из-за сбоя на ТЭЦ. Выброс изопропилбензола в 4 раза превысил норму, сообщили в управлении МЧС по Республике Башкортостан.

С 17 мая на ТЭЦ-3 Уфы начался плановый ремонт. На это время приостановили подачу природного газа, и для отопления используют жидкое топливо – мазут.

«20 мая произошел перебой в подаче топлива, что привело к нарушению процесса и выделению густого черного дыма. По результатам замеров выявлено превышение изопропилбензола в 4,2 раза, бутилацетата в 1,9 раза», – говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

Сотрудники МЧС передали данные в региональное министерство природопользования и экологии и надзорные ведомства, в том числе, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор.

Уфа, Наталья Рязанова

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