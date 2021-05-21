Пассажирский Ан-2 жестко сел в Тюменской области

Самолет Ан-2 авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в Тюменской области. На его борту находилось 9 человек – 7 пассажиров и 2 члена экипажа. По данным регионального управления МЧС РФ, в результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.

Самолет выполнял регулярный рейс Тобольск – Лайтамак – Тобольск. Около 14:55 во время посадки в селе Лайтамак Тобольского района произошел подлом стойки шасси, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 2 пассажира получили ушибы», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время областной главк МЧС сообщает, что в результате жесткой посадки никто не пострадал.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Тюмень, Наталья Петрова

Тюмень. Другие новости 21.05.21

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