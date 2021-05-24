В Приморье грабитель с муляжом пистолета забрал драгоценности на 3 млн рублей

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин в приморском поселке Пластун. Местный житель использовал молоток и муляж пистолета, чтобы вынести драгоценности на 3 млн рублей.

По версии следствия, нападавший зашел в магазин перед закрытием. Он был в маске и перчатках, а с собой принес рюкзак. Он ударил продавца и забрал из кассы 30 тыс. рублей, а потом, угрожая якобы пистолетом, разбил витрины и забрал украшения. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

«Задержан 21-летний житель Владивостока. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой)», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Приморскому краю.

Подозреваемый будет дожидаться суда под арестом. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Владивосток, Наталья Рязанова

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