Под Иркутском в гараже взорвалась граната, один человек погиб

В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали при взрыве гранаты. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в одном из гаражей в Ангарске 22 мая. Четверо мужчин распивали спиртное, один из них стал показывать присутствовавшим гранату. Боеприпас упал на пол и взорвался.

В результате погиб 24-летний мужчина, остальные получили различные травмы и были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 24.05.21

На Южном Урале сожгли ребенка. / В Приморье грабитель с муляжом пистолета забрал драгоценности на 3 млн рублей. / В Калифорнии задержали 150 участников незаконной вечеринки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»