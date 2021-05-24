Под Иркутском в гараже взорвалась граната, один человек погиб

В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали при взрыве гранаты. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел в одном из гаражей в Ангарске 22 мая. Четверо мужчин распивали спиртное, один из них стал показывать присутствовавшим гранату. Боеприпас упал на пол и взорвался.
В результате погиб 24-летний мужчина, остальные получили различные травмы и были госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.
Иркутск, Зоя Осколкова
Иркутск. Другие новости 24.05.21
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