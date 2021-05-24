Четверо детей погибли, оставшись у воды без присмотра

Двое школьников в селе Новороманово Алтайского края решили покататься на деревянном плоту и утонули. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следователи установили, что мальчики находились у пруда вечером 23 мая без присмотра взрослых. На берегу они нашли деревянный плот и отправились кататься на нем по воде.

«Отплыв на середину водоема один мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб», – рассказали в ведомстве.

В тот же день в Пермском крае утонули две девочки. Происшествие случилось в дневное время, но дети были одни около воды.

«Во время купания в реке Яйва утонули две девочки. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что дети находились возле реки без присмотра взрослых», – говорится в сообщении на сайте управления СКР по Пермскому краю.

Следователи напомнили родителям не оставлять детей без присмотра. Они предупредили, что вода недостаточно прогрелась, что может привести к несчастным случаям во время купания.

«Обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!» – говорится в сообщении.

Барнаул, Наталья Рязанова

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