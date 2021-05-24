В Северной Осетии школьница скончалась во время экзамена

В Северной Осетии девятиклассница скончалась во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Специалисты выясняют причины смерти девочки.

Инцидент произошел в населенном пункте Калининское Моздокского района. Предположительно, у школьницы были проблемы с сердцем.

Как сообщают местные СМИ, сейчас в регионе стоит очень жаркая погода. Температура воздуха поднимается до +30 градусов.

Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало, выясняются все обстоятельства смерти девочки.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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