В Приамурье сотрудницы соцзащиты получили сроки за хищение денег для пострадавших от паводка

Суд приговорил двух чиновниц управления социальной защиты к срокам в колонии за мошенничество. Они незаконно забирали и делили между собой деньги, выделенные на покупку жилья пострадавшим от паводка, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Экс-глава Мазановского районного управления соцзащиты приговорена к 3,5 года лишения свободы в колонии, а ее подчиненная – к 3 годам. Они пытались похитить более 900 тыс. рублей, но об их действиях узнали в Следственном комитете и ФСБ.

Следствие доказало, что с апреля по июнь 2020 года чиновницы совершили мошенничество и покушение на мошенничество. Гражданин, которому было положено 2,2 млн рублей на покупку дома, был уверен, что платит всю сумму. А сотрудницы соцзащиты убедили продавца вернуть им 515 тыс. рублей после сделки.

С другой сделки они хотели получить 400 тыс. рублей, но продавец обратился в ФСБ. Одну из чиновниц задержали во время передачи денег. Они обе признали свою вину и выдали часть незаконно полученных денег. Суд взыскал с них оставшуюся часть ущерба в сумме 382,5 тыс. рублей.

В июле 2019 года сильный паводок в Приамурье причинил ущерб около 6,5 млрд рублей, пострадали более 16,7 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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