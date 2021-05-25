Жену депутата обвинили в съемке порнороликов с участием детей

Следователи в Омской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы по подозрению в совершении сексуальных действий с детьми (ч. 2 ст. 134 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая, жительница Омского района, неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в социальных сетях.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших. Кроме того, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов. «Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступления и всех причастных к преступлению лиц», – говорится в сообщении.

Подозреваемая – мать двоих детей. По ходатайству следствия суд отправил ее под домашний арест.

По данным СМИ, подозреваемой оказалась женой депутата поселкового совета от КПРФ. Она отвергает все инкриминируемые ей обвинения.

В омском райкоме КПРФ в курсе ситуации с супругой соратника. В райкоме дождутся окончания расследования прежде чем принимать решение относительно депутата, передает «Тайга.Инфо»

Омск, Наталья Петрова

Омск. Другие новости 25.05.21

В Приамурье сотрудницы соцзащиты получили сроки за хищение денег для пострадавших от паводка. / За неделю под Каменском-Уральским утонули трое детей. / Украина закрывает авиасообщение с Беларусью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»