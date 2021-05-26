Три человека погибли при столкновении судов из России и Японии

У побережья острова Хоккайдо столкнулись японское рыболовецкое судно и грузовое судно из России. В результате двое человек пострадали, трое погибли, сообщил телеканал NHK.

Столкновение случилось около 6 утра по местному времени (полночь мск) в Охотском море. На борту японского судна находились пять человек, и все они оказались в воде, когда их лодка перевернулась.

Экипаж российского судна «Амур» поднял их на борт. Трое: 60-летний старший механик и двое 30-летних моряков оказались в тяжелом состоянии и позже умерли. По прибытии судна в порт Момбецу наземные службы подтвердили факт смерти.

По данным морского спасательного координационного центра (МСКЦ) «Южно-Сахалинск», на борту «Амура» находились трое живых японских моряков. Там подтвердили число погибших, передает «Интерфакс».

Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин заявил, что причиной инцидента стали погодные условия: суда двигались в условиях густого тумана.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Он предположил, что причиной смерти японских рыбаков стало переохлаждение.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 26.05.21

Ученые предсказали катастрофическое извержение крупнейшего вулкана. / Украинский суд признал «противоправным» региональный статус русского языка в Харькове. / В деле о гибели 11 рабочих в Таганроге появился подозреваемый, он арестован. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»