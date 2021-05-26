К берегам Англии прибило почти тонну кокаина

Около 960 килограммов кокаина принесло море к пляжам Восточного Сассекса, Англия. Наркотики были упакованы в пластиковые пакеты и привязаны к спасательным жилетам, сообщило Национальное уголовное управление (NCA).

Упаковки с наркотиками в понедельник были обнаружены случайными прохожими в двух местах: недалеко от Гастингса и недалеко от Ньюхейвена. По данным полиции, партии связаны. Такое количество кокаина при продаже на черном рынке будет стоить около 80 миллионов фунтов.

Представители NCA считают, что кокаин происходит из Южной Америки, но им не ясно, почему он появился в Англии и кому предназначался.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 26.05.21

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