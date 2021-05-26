В Томске отец и два сына стали фигурантами дела об избиении патрульного ДПС

В городе Стрежевой Томской области местный житель с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС. Инспектор поймал их на вождении без прав.

Управление Следственного комитета РФ по Томской области возбудило уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Фигурантами стали житель Стрежевого 1970 года рождения и его сыновья 1993 и 1998 годов рождения. По ч.1 ст.318 УК РФ им грозит до пяти дет лишения свободы.

Нападение произошло в ночное время 23 мая, когда инспектор остановил автомобиль с выключенными фарами. По версии следствия, сотрудник ДПС выяснил, что у мужчины за рулем нет водительского удостоверения, и начал составлять протокол.

«Во время составления протокола водитель и двое его сыновей применили насилие к старшему инспектору ДПС, нанеся ему множественные удары руками по голове и телу. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в пресс-службе СКР.

Согласно закону, по ч.1 ст.318 УК РФ всем троим грозит до пяти дет лишения свободы.

Томск, Наталья Рязанова

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