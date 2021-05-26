В Барнауле подростки избили и изнасиловали 11-летнюю девочку

В Барнауле три несовершеннолетние девочки избили и изнасиловали 11-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело. Одну из истязательниц задержали.

По данным регионального управления СКР, преступление было совершено 23 мая. На ребенка напали в заброшенном доме. Девочку избили, а затем изнасиловали. Издевательства подростки записывали на камеру телефона, видео опубликовали в социальных сетях.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Правоохранители задержали одну из подозреваемых, которой исполнилось 14 лет.

Местные СМИ сообщают, что в нападении участвовали три девочки-подростка. Двум другим участницам расправы по 13 лет. Причины, по которым несовершеннолетние пошли на такой поступок, выясняются.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 26.05.21

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