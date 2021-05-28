Девять руководителей управляющих компаний задержали за махинации на 50 млн

Девять руководителей крупнейших управляющих компаний Иркутской области задержали по подозрению в коммерческом подкупе. Подозреваемые получили от подрядчиков 50 млн рублей откатов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Правоохранители установили, что управляющие компании оплачивали услуги 23 подрядчиков по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, средствами, которые поступали от жильцов в качестве оплаты ЖКХ. На стадии заключения контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями, что те будут возвращать им от 5 до 10% от выплачиваемых средств.

Эти управляющие компании обслуживают свыше 1,5 тыс. домов в Иркутске, что составляет около 25% всего жилищного фонда города. «По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Пятерым подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще четверо помещены под домашний арест.

Иркутск, Зоя Осколкова

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