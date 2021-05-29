В центре Санкт-Петербурга мужчина ранил ножом четырех человек

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, устроившего поножовщину. Четыре человека попали в больницу. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел накануне вечером в Дмитровском переулке. С места происшествия были госпитализированы четверо мужчин с ножевыми ранениями. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранителя удалось вычислить нападавшего. 27-летнего жителя Северного Кавказа задержали в квартире дома на Пушкинской улице. По данным полиции, мотивом для совершения преступления стала личная неприязнь.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.05.21

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