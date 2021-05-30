В Барнауле два ребенка попали в больницу из-за лопнувшего батута

В Барнауле лопнул батут в тот момент, когда на нем были дети. В результате два ребенка были госпитализированы.

Инцидент произошел на площадке возле торгового центра «Район», сообщили в региональном управлении МЧС. По всей видимости, батут не выдержал давления воздуха и взорвался.

Травмы получили две девочки 2017 года рождения. «Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое», – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

«Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра», – говорится на сайте ведомства.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 30.05.21

На Урале 19-летняя девушка зарезала котят, выпила их кровь и сняла это на видео. / В Свердловской области разбился мотопараплан, один из пилотов в коме (ФОТО). / Страсть челябинских властей к сплошному озабориванию может привести к трагедии: фото. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»