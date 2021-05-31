В Алтайском крае в аварии с автобусом погибли три человека

В Алтайском крае произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Три человека погибли на месте, 11 пострадали. Об этом сообщают в экстренных службах региона.

ДТП произошло в семь утра на автодороге в Первомайском районе возле поселка Казачий, рассказали в региональном управлении МЧС. По данным полиции, водитель легковушки выехал на встречку и врезался в автобус «Ивеко», который вез рабочих на предприятие.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – добавили в МВД.

Кроме того, различные травмы получили 11 человек. Шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести. Пять пассажиров с травмами легкой степени осмотрены врачами на месте.

Барнаул, Зоя Осколкова

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