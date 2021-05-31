Под Астраханью один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

Один ребенок и пятеро взрослых пострадали в результате ДТП на автодороге «Астрахань – Образцово-Травино». По предварительным данным, один человек погиб.

Около 7 часов утра (06:06 мск) в Приволжском районе столкнулись «Газель» с пассажирами и легковой автомобиль. На месте работают 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники, сообщили в региональном управлении министерства.

«В пассажирской газели находилось 12 пассажиров, в том числе водитель транспортного средства, в легковом автомобиле 3 человека. Пострадавших 6 человек, из них 1 ребенок», – говорится в сообщении МЧС в соцсети.

По данным РИА «Новости», в аварии погиб мужчина 1945 года рождения. Одна из пострадавших, женщина 1948 года рождения, доставлена в больницу.

При столкновении машины не перекрыли дорогу, движение по ней идет в обычном режиме. Пострадавшим оказывают медпомощь.

Астрахань, Наталья Рязанова

Астрахань. Другие новости 31.05.21

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