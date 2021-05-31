Большинство жителей Камчатки остались без интернета, связи и банкоматов

Авария на сетях компании «Ростелеком» оставила без связи большую часть Камчатки. Жители не могут воспользоваться интернетом, терминалами оплаты и банкоматами, есть сбои телефонной связи, пишет ИА «Кам 24».

Сигнал об аварии поступил в 15:06 по местному времени (06:06 мск), сообщили в макрорегиональном филиале «Дальний Восток» компании «Ростелеком». Оборудование зарегистрировало сбой на участке в несколько десятков километров между Усть-Большерецком и поселком Дальний.

Сбой в работе систем связи отразился на всех сферах жизни. Терминалы оплаты по банковским картам не работают, отключены банкоматы. В учреждениях и частных компаниях остановился документооборот.

«В некоторых магазинах не принимают не только карты, но и наличные: системы учета товарооборота «завязаны» на интернет и сейчас не могут проводить данные о покупках», – говорится в сообщении агентства. Продавцы опасаются переводить их в ручной режим.

На 19 часов (10:00 мск) проблемы со связью все еще не устранены. «Ростелеком» пока не называет причины и сроки устранения аварии.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 31.05.21

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