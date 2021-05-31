В Красноярске двух полицейских задержали за избиения

36-летний замначальника уголовного розыска Шарыповского района Красноярского края и его 35-летний подчиненный стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. Следственный комитет подозревает их в избиении граждан, сообщили в региональном ведомстве.

По версии следствия, утром 30 апреля 2021 года подозреваемые на служебной машине вывезли двух местных жителей за границу поселения. По предварительному сговору нанесли им побои и применили травматическое оружие. Проверку проводило ФСБ, дело возбуждено по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«Подозреваемые задержаны. В отношении замначальника уголовного розыска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении оперуполномоченного – в виде домашнего ареста», – пояснили в СКР.

Сотрудникам полиции может грозить лишение свободы до десяти лет.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 31.05.21

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