Под Вологдой при взрыве газа пострадали 5 детей

Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона в Вологодской области.

Происшествие случилось в дачном доме на территории СНТ «Урожайный» в городе Соколе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

После взрыва вспыхнул пожар, огонь охватил площадь 28 квадратных метров. В результате инцидента пострадали дети 2005-2008 годов рождения. Все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии легкой и средней степени тяжести.

По данным источника, инцидент произошел из-за детской шалости.

Вологда, Наталья Петрова

Вологда. Другие новости 01.06.21

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