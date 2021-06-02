Под Вологдой при взрыве газа пострадали 5 детей

Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона в Вологодской области.
Происшествие случилось в дачном доме на территории СНТ «Урожайный» в городе Соколе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
После взрыва вспыхнул пожар, огонь охватил площадь 28 квадратных метров. В результате инцидента пострадали дети 2005-2008 годов рождения. Все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии легкой и средней степени тяжести.
По данным источника, инцидент произошел из-за детской шалости.
Вологда, Наталья Петрова
Вологда. Другие новости 01.06.21
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