В Гурзуфе загорелся многоквартирный дом

В курортном поселке Гурзуф загорелся жилой дом. Пожарные сообщили об угрозе распространения огня.
Пожар произошел на улице 9 Мая. По данным регионального управления МЧС, загорелась крыша многоквартирного жилого дома барачного типа. Среди жильцов пострадавших нет.
В пресс-службе крымского главка МЧС отметили, что есть угроза распространения огня, так как огонь перекинулся на растущие рядом кипарисы. Ситуация остается сложной.
В тушении пожара задействованы 23 сотрудника МЧС, а также шесть единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Ялта, Зоя Осколкова
Ялта. Другие новости 02.06.21
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