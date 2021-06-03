В Бурятии при взрыве на золотодобывающей шахте погиб рабочий

В Бурятии произошел взрыв на золотодобывающей шахте. По предварительным данным, погиб один человек.

Инцидент произошел на руднике «Владимирский» в Окинском районе. В тот момент под землей были около 10 работников, они смогли самостоятельно выйти на поверхность. В настоящее время их осматривают врачи.

Жертвой взрыва стал один человек, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Вероятно, причиной ЧП стало пренебрежение мерами безопасного хранения и использования взрывчатых веществ при проходческих работах. «Это привело к самодетонации взрывчатки», – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится расследование, которое установит, насколько условия труда на руднике соответствовали требованиям.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 03.06.21

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