Зона лесных пожаров в Красноярском крае выросла в 10 раз

Охваченная лесными пожарами территория в Красноярском крае увеличилась вдвое всего за сутки. На 17:00 по местному времени (13:00 мск) огонь охватил 9 808,5 га, сообщили в региональном Лесопожарном центре.

«На территории края действуют 18 лесных пожаров на общей площади в 9 808,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 300 человек, задействовано 19 единиц техники», – говорится на сайте.

На то же время 2 июня в крае фиксировали всего восемь природных пожаров на площади в 946,5 га. Специалисты учреждения утверждают, что ситуация находится у них под контролем.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на полночь 3 июня по стране было зарегистрировано 62 лесных пожара на площади на 9 634 га. За минувшие сутки пожарные потушили 50 пожаров на 392 га в 16 регионах, в том числе, Мурманской, Тюменской и Московской областях, Башкортостане, Алтайском и Красноярском краях.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 03.06.21

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