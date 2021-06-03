В Барнауле школьнику сломали позвоночник выброшенной из окна бутылкой

В Барнауле 11-летний мальчик получил травму, когда шел по улице. На ребенка упала бутылка с водой. Региональное управление СКР проводит проверку.

Инцидент произошел на улице Взлетной. Подростки выбросили из окна 15-го этажа пластиковую бутылку с водой, которая попала в мальчика. Ребенка госпитализировали с переломом позвоночника.

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

«Следователи провели осмотр места происшествия, проводится предварительная проверка. У мальчика перелом позвоночника. Состояние не вызывает опасений. Он в больнице под контролем врачей», – сообщили в ведомстве.

Барнаул, Зоя Осколкова

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