В Крыму рабочий погиб при взрыве цистерны из-под бензина

В крымском Щелкино рабочий завода по производству нефтепродуктов погиб при взрыве во время сварочных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушение требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 3 июня трем рабочим поручили заварить прорехи в цистерне из-под топлива. От искры сварочного аппарата оставшиеся в емкости пары вспыхнули.

«Произошел хлопок остатка газовоздушной смеси. Один из работников предприятия получил травмы элементами разрушенной конструкции бочки, от чего скончался на месте», – сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района Крыма также проводит проверку обстоятельств случившегося.

Щелкино, Наталья Рязанова

Щелкино. Другие новости 04.06.21

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