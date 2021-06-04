В Казани стая собак искусала ребенка

В Казани следователи выясняют обстоятельства нападения бродячих собак на семилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело о халатности городских и региональных чиновников, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Татарстану.

Мальчик жил в съемном домике около озера Лебяжье в Казани. Он с родителями приехал в республику из другого региона. В вечернее время 3 июня, когда семья возвращалась с прогулки, стая бродячих собак покусала мальчика. Ребенка отвезли в республиканскую больницу с травмами практически по всему телу, включая голову, руки и ноги. Ему оказывают медицинскую помощь.

СКР возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Нападение собак на мальчика стало возможным ввиду того, что должностными лицами администрации Казани, Главного управления ветеринарии республики и др. были допущены нарушения норм по отлову и содержанию безнадзорных животных», – пояснили в ведомстве.

Городская прокуратура также проводит проверку обстоятельств случившегося.

Казань, Наталья Рязанова

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