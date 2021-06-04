В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти ввели режим ЧС в двух поселках Нюрбинского района Якутии из-за лесных пожаров. Огонь подбирается к населенным пунктам, хотя к тушению пожаров в республике привлечен даже вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.

В опасности оказались Тюмюкский и Кюндядинский поселки, сообщили в оперштабе.

По данным «Авиалесоохраны» на полночь 4 июня в Якутии действовали 14 пожаров на площади 2014 га. По информации регионального управления МЧС, за минувшие сутки выявлено еще 4 очага возгорания, площадь пожаров увеличилась на 729,2 г. Только в Сунтарском, Нюрбинском, Среднеколымском и Томпонском районах пламя захватило 4326 га, там действуют 7 крупных пожаров.

С начала пожароопасного сезона в Якутии выявили около 120 природных пожаров. Следователи возбудили четыре уголовных дела об уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем. В связи с нарушением правил пожарной безопасности в лесах по 120 административным делам назначены штрафы на общую сумму более 80 тыс. рублей.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 04.06.21

Двухлетний сын наркоманки вылез из окна восьмого этажа на кондиционер. / «У нас есть инструменты, чтобы сделать больно Лукашенко» – глава МИД Украины. / В Коми тело женщины шесть дней пролежало у больницы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»