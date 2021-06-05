В Волге затонул теплоход

Сегодня при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в Волге. Об этом говорится в сообщении самарского главка МЧС.

Информация о ЧП в районе острова Поджабный в Самарском районе Самары поступила спасателям 11:10. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На движение судов данное происшествие не влияет, заверили в МЧС.

Для обследования акватории реки к месту направлены специалисты.

Самара, Светлана Антонова

Самара. Другие новости 05.06.21

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