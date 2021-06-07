Трое детей погибли на пожаре в Пермском крае

Четверо человек, из них трое детей, погибли при пожаре в поселке Юго-Камский в Пермском крае. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным краевого управление МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме по улице Советская в поселке Юго-Камский Пермского района поступило в 03:33 по местного времени (01:33 мск).

Во время тушения возгорания были обнаружены тела четырех человек: 67-летнего мужчины, шестилетней девочки и мальчиков шести и одиннадцати лет.

К моменту прибытия пожарных горел двухэтажный тамбур к кирпичному дому на площади 80 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние деревянные дома. До приезда пожарных подразделений дом самостоятельно покинули 5 жильцов, еще троих спасли огнеборцы.

Причины пожара устанавливаются.

Следственные органы в рамках проводимой доследственной проверки дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также органов здравоохранения и образования, отметили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 07.06.21

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