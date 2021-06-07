Крушение поездов в Пакистане: 32 человека погибли, десятки пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

На юге Пакистана по меньшей мере 32 человека погибли и еще 64 пострадали в результате столкновения двух поездов. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию и службу спасения.

Поезда столкнулись в районе города Готки в провинции Синд. Один из экспрессов сошел с рельсов и в него врезался второй. Столкновение произошло между железнодорожными станциями Райти и Обаро.

В полиции Готки предупредили, что число погибших может резко возрасти, поскольку до сих пор остаются искореженные вагоны, к которым спасатели не смогли добраться. В одном из них находится до 25 человек.

Всего в результате аварии сошло с рельсов 14 вагонов, а восемь из них получили серьезные повреждения.

На месте крушения поездов продолжается спасательная операция.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поручил провести всестороннее расследование аварии.

Исламабад, Наталья Петрова

Исламабад. Другие новости 07.06.21

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