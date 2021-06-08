Пьяный водитель без прав пытался съесть протокол

В Иркутской области пьяный водитель попытался съесть протокол о направлении на медицинское освидетельствование. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Подозрительный легковой автомобиль остановили сотрудники ГИБДД на трассе Р-255 «Сибирь». Машина виляла по всей дороге и создавала аварийные ситуации, выезжая на полосу встречного движения.

За рулем находился 48-летний житель города Зима, у водителя были все признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. «Когда автоинспектор стал составлять протокол о направлении нарушителя на медицинское освидетельствование, тот внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что срок действия водительского удостоверения мужчины истек больше 10 лет назад. В результате суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Иркутск, Зоя Осколкова

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