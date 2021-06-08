СКР задержал жительницу Самары, бросившую маленькую дочь с балкона 6 этажа

Жительница Самары выбросила бросила свою трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего лица в беспомощном состоянии (ч.2 ст.105 УК РФ).

Инцидент случился ранее днем в одной из многоэтажек Октябрьского района Самары.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1997 года рождения. Подозреваемая, находясь в квартире, выкинула с балкона шестого этажа свою малолетнюю дочь 2018 года рождения», – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Женщина уже задержана, следователи готовят документы об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

На место выезжал городской прокурор, ведомство организовало собственную проверку. «Выясняются обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии. Проверкой охвачена работа органов профилактики», – сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 08.06.21

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