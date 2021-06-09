В камчатском нерестилище лосося нашли разлив топлива

Жители Камчатки пожаловались на огромное пятно мазута в реке Большой. Видео, сделанное на реке, разлетелось по соцсетям.

Один из очевидцев снял на камеру загрязненную реку в Усть-Большерецком районе Камчатки. «8 июня. Все в мазуте – от берега до берега», – прокомментировал он за кадром.

На место выехали сотрудники Росрыболовства для проверки фактов. Они составили протокол о нарушении и официально начали расследование обстоятельств розлива нефтепродуктов, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что в реку Большую и ее притоки традиционно заходит лосось на нерест. Это одно из крупнейших нерестилищ лосося на Камчатке.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 09.06.21

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