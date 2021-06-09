Пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам в Красноярске. Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку после появления в Сети видео, на котором пассажир автомобиля такси стреляет по группе велосипедистов в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

На опубликованном в соцсетях ролике видно, как мужчина высунулся из окна движущейся машины компании «Яндекс.Такси и открыл стрельбу по велосипедистам. Предположительно, злоумышленник вел огонь из пистолета.

Инцидент произошел в центре города, на улице Дубровинского. Обошлось без пострадавших.

«Перед перекрестком таксист начал подрезать нас ни с того ни с сего, хотя мы ехали на краю обочины. Из окна пассажир начал орать на нас, мы ускорились, доехали до пешеходного перехода. Таксист останавливается и пропускает пешеходов, в это время горит красный, мы с друзьями уезжаем, чтобы побыстрее уехать от него. Но слышим рев мотора, он нас догоняет, и пассажир начинает стрелять в нас. Потом они скрылись», – рассказал один из велосипедистов изданию Life.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности участников конфликта, сообщает пресс-служба краевого полицейского главка. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 09.06.21

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