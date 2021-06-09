Полиция Сочи задержала стрелка, убившего двух приставов

В Сочи двое приставов-исполнителей погибли при вручении документа. Стрелок задержан, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, судебные приставы пришли вручить документы о выселении из-за сноса многоквартирного дома. Но проживавший по адресу в Адлере мужчина открыл огонь из неназванного пока оружия, в результате оба пристава погибли на месте.

«Мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», – рассказал источник.

По его словам, местный житель сам сложил оружие и сдался. По данным «Интерфакса», личность стрелка установили: 61-летний Вартан Кочиян. И он сам сообщил о преступлении.

На месте перестрелки работает следственная группа и эксперты. По разным данным, приставы должны были вручить документы о сносе самостроя или о выселении из-за сноса многоквартирного дома.

Сочи, Наталья Рязанова

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