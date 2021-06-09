При взрыве на угольном месторождении в Бурятии пострадали 4 человека

При взрыве на угольном месторождении в Бурятии пострадали 4 человека. Инцидент произошел при проведении взрывных работ на Олонь-Шибирского месторождении Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Пострадавшие доставлены в Мухоршибирскую ЦРБ. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжелое, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации Мухоршибирского района. По словам неназванного чиновника, на месторождении взорвался заряд при подготовке к плановому подрыву породы.

Разрез «Тугнуйский» входит в АО «Сибирская угольная энергетическая компания».

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 09.06.21

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