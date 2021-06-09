В Сочи СКР возбудил дело из-за двух убитых приставов и одного пострадавшего

Следственный комитет начал расследование из-за стрельбы в Адлере, которую устроил 60-летний местный житель. Его подозревают в посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).

Ранее днем судебные приставы пришли к местному жителю, чей дом признали самостроем. Они должны были вручить документы, а рабочий – начать снос здания.

«60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и произвел не менее 3 выстрелов из охотничьего ружья. Государственным служащим причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи», – сообщили в ведомстве.

Раненый рабочий получил помощь врачей, его жизнь вне опасности.

По данным Росгвардии, у стрелка не было разрешения на ружье, из которого он стрелял. «Оружие на подозреваемого не зарегистрировано», – цитирует ведомство ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.06.21

Задушила своих детей: суд отправил мать-убийцу на принудительное лечение. / Задержаны бывшие топ-менеджеры завода «Звезда» по подозрению в растрате 142 млн рублей. / В деле Кызласова и Шилиманова всплыла «нецензурная переписка» (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»