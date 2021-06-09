Бывший полицейский попал под суд за убийство друга-трансгендера

Новосибирские следователи передали в суд дело бывшего сотрудника полиции, обвиненного в убийстве. Жертвой преступления стал его друг переодетый в женское платье.

По версии следствия, в начале октября 2020 года 22-летний житель деревни Бурмистрово Новосибирской области принимал в гостях своего 24-летнего друга из соседнего района. Они поссорились, и обвиняемый задушил знакомого. Он пытался скрыть преступление и вывез тело за пределы поселения, где бросил в яму. Но через неделю погибшего нашли.

«Фигурант по делу был задержан. В ходе расследования вину обвиняемый признал в полном объеме», – рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Обвинение предъявлено по ч.1 ст. 105 УК РФ, убийство, максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.

По данным РИА «Новости», погибший был одет в женское платье и выглядел, как девушка. А обвиняемый ранее работал в полиции, но был уволен из органов «по отрицательным мотивам».

Новосибирск, Наталья Рязанова

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