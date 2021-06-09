В Подмосковье второй день ищут сбежавшего в Мытищах медведя (ВИДЕО)

В подмосковных Мытищах второй день ищут бурого медведя, сбежавшего, предположительно, с частной территории в ночь на вторник, 8 июня.

В поисковой операции задействованы специалисты по диким животным, сотрудники городской администрации и волонтеры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в комментарии агентству новостей «Москва».

По словам чиновника, поисками зверя также занимаются специалисты ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья.

Откуда сбежал медведь и кто является его хозяином, пока неизвестно. Накануне хищник был замечен в районе Клязьминского водохранилища, рядом с одноименным пансионатом. Беглеца также видели в черте Мытищ. Сегодня зверя заметили жители ЖК «Пироговская Ривьера» в деревне Пирогово Мытищинского городского округа.

Telegram: Сбежавший медведь попал на камеры видеонаблюдения

Москва, Наталья Петрова

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