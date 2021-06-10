В многоквартирном доме под Саратовом взорвался газ

В городе Ртищево Саратовской области произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. В результате пострадал один человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

По данным областного главка МЧС, сообщение о взрыве поступило после 10 утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что хлопок произошел на первом этаже. В двухкомнатной квартире были выбиты стекла, возник пожар на площади 40 кв.м.

Шестеро жильцов, среди них один ребенок, самостоятельно эвакуировались.

В результате происшествия пострадал мужчина. С ожогами второй степени он госпитализирован в Ртищевскую районную больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

Саратов, Зоя Осколкова

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