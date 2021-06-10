Жители амурского Белогорска остались без электричества из-за града

Жители некоторых районов Белогорска в Амурской области остались без электричества из-за сильного града. В городе повалены деревья и остановки, рассказал мэр города Станислав Мелюков. Глава города живет в микрорайоне «Гора», который оказался полностью обесточен после стихии.

«Гора» попал в эпицентр внезапной непогоды. Двор дома, где живу, усеян градом, с теплицы сорвало крышу, автобусный павильон рядом с домом перевернуло. Микрорайон обесточен», – рассказал Мелюков в своем Теlegram-канале.

В городском управлении ГО и ЧС уточнили, что без электричества остались и микрорайон «Транспортный», улица Победы и часть домов на улице Ленина.

«С частного здания по улице Кирова сорвало крышу площадью 360 кв. м. В нескольких районах города упали тополя и сосны, нарушено электроснабжение», – говорится на официальном портале Белогорска.

Городские власти отметили, что никто не пострадал, городские службы устраняют последствия стихии.

Белогорск – крупнейший транспортный узел Амурской области и второй по численности населения город региона.

Белогорск, Наталья Рязанова

Белогорск. Другие новости 10.06.21

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