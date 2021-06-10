В Новосибирске самолет задел крылом мачту освещения

В новосибирском аэропорту произошло ЧП с участием пассажирского самолета. Воздушное судно задело крылом мачту освещения. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Airbus А-321 при вылете в Москву около полуночи во время руления задел крылом временную мачту освещения.

«На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из них семь детей. Никто из находившихся на борту не пострадал», – говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка.

Следователи осмотрели самолет и опросили экипаж. Устанавливается размер ущерба, причиненного авиакомпании.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 10.06.21

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