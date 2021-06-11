У пенсионера нашли целый арсенал оружия

У жителя Нижегородской области обнаружили целый склад оружия, которым мужчина владел незаконно. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

65-летний житель города Семенова хранил оружие и боеприпасы в своем доме. «Полицейскими были обнаружены и изъяты четыре единицы гладкоствольного оружия, восемь пистолетов, три автомата, пулемет, около 500 патронов различного калибра, а также вещество, обладающее взрывчатыми свойствами», – говорится в сообщении.

При этом у пенсионера не было соответствующей лицензии, а изъятые патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Максимальное наказание по данной статье составляет четыре года лишения свободы.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 11.06.21

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