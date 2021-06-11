Саратовец без прав на самодельном кабриолете из «Жигулей» устроил гонки с полицией

Житель Саратовской области устроил гонки с ДПС на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Он не только управлял автомобилем без прав, но и попытался дать инспектору взятку после задержания.

Переделанный в кабриолет автомобиль «Жигули» привлек внимание ДПС необычным видом и тем, что нарушал правила дорожного движения. На просьбу остановиться водитель только прибавил скорости. Совершая опасные маневры он мешал служебным машинам обогнать или остановить его.

Инспектору пришлось на полном ходу прострелить три колеса в машине нарушителя – только это заставило его остановиться. Проверка показала, что водитель не только переделал машину, но и снабдил поддельными номерами.

«За рулем самодельного кабриолета оказался 48-летний житель Саратовской области. Срок действия водительского удостоверения у него истек в 2017 году. Кроме того, на машине использовались подложные госномера», – рассказали в полиции.

В дополнение, когда водителя пригласили в служебную машину для составления протокола, он попытался дать инспектору взятку в шесть тысяч рублей. Его предупредили об ответственности за взятку, но саратовец все равно положил деньги рядом с инспектором.

Волгоград, Наталья Рязанова

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